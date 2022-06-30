Ольга Павлова: То, что татарстанка Полякова вошла в комиссию FINA — это хороший сигнал

Фото: ИА " Татар - информ"

Воспитанница татарстанской школы, Чемпионка Европы по прыжкам в воду Мария Полякова избрана в состав комиссии спортсменов Международной федерации плавания. Заслуженный тренер РФ, вице – президент федерации синхронного плавания России Ольга Павлова, поздравила Марию Полякову с успешным избранием в международную комиссию.

«Поздравляю татарстанскую спортсменку. В международную комиссию, избранную до 2026 года, вошло 20 человек. Ее состав входят представители всех видов спорта FINA. Для России — это победа, потому что в той ситуации с санкциями против российских и белорусских спортсменов, которая сейчас существует, то что представительница Татарстана в сборной России Мария Полякова прошла в состав международной комиссии, причем в открытых выборах, это хороший сигнал для всего российского спорта», — подчеркнула Ольга Павлова.

Так же она отметила, что кандидатура Марии Поляковой была единогласно поддержана на выдвижение в члены комиссии спортсменов FINA, руководством Федераций всех водных видов спорта России. Главой международной комиссии спортсменов стала четырехкратная чемпионка мира на короткой воде, представительница Ямайки Алия Аткинсон , ее заместителем стал олимпийский чемпион по прыжкам в воду Джек Ло.

Мария Полякова стала первой в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате Европы 2018 года в Глазго. А также стала победительницей Европейских игр — 2015 в Баку.