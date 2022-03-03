Ольга Павлова: Отстранение паралимпийцев от Игр — издевательство и политический шантаж

Фото: Федерация бадминтона РТ

Международный паралимпийский комитет пересмотрел озвученное ранее решение о допуске к зимним Паралимпийским играм спортсменов Беларуси и России, сославшись на ультиматум нескольких национальных сборных покинуть турнир в случае их участия. Заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России, координатор региональных проектов «Единой России» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова назвала такое решение IPC настоящим издевательством над людьми с ограниченными возможностями и политическим шантажом.

«Сначала наших спортсменов допустили к участию. Люди с ограниченными возможностями почти сутки летели в Пекин. Прошли непростую адаптацию. Ковидный протокол. И за несколько часов до открытия Игр IPC принимает решение об их отстранении. Это настоящее издевательство над людьми с ограниченными возможностями и политический шантаж», — заявила Ольга Павлова

По ее мнению, этот вопрос в срочном порядке нужно решать в правовой плоскости и защитить права наших спортсменов в Спортивном арбитражном суде. Паралимпийский комитет России в ближайшее время должен этим заняться.

Ольга Павлова также считает, что российским параспортсменам и их тренерам нужно усиливать социальные гарантии, а также выработать новый формат проведения соревнований в России с расширенным допуском на них спортсменов из дружественных стран СНГ, группы БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Она подчеркнула, что нельзя допустить, чтобы российское параспортивное движение было загублено и выдавлено с международной арены.

«Мировое спортивное движение стало политической разменной монетой. Медали нужно завоевывать в честной борьбе, а не помощью грязных политических игр. Даже нейтральный статус наших спортсменов пугает и раздражает их конкурентов. Каждый спортсмен знает, что спортивная этика – это чистое соперничество. А то, что сегодня мы наблюдаем на спортивной арене, — это беспредел», — отметила Ольга Павлова

Спикер высказала уверенность, что вся эта ситуация с санкциями должна только сплотить спортивный мир России и открыть возможности для развития новых форм развития российского спорта.