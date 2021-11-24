Ольга Павлова: Гендерные подходы МОК уничтожат женские виды спорта

Фото: Ольга Павлова

12 ноября исполком Международного олимпийского комитета одобрил и опубликовал проект рекомендаций для международных федераций по вопросу недискриминации на основе гендерной идентичности и половых различий спортсменов. Согласно этому документу, ни один спортсмен не может быть снят с соревнований на основании его трансгендерной идентичности или половых различий. А гендерные тесты и инвазивные физические осмотры, до сих пор используемые для проверки пола спортсменов, трактуются как неуважительные и потенциально опасные.

Свое отношение к данному проекту высказала общественно-политический деятель, заслуженный тренер России, региональный координатор федерального проекта «Детский спорт» Ольга Павлова

«Решение МОК — это вопрос принципов социальной справедливости и нравственности, но не спорта. Такой подход просто уничтожит женские виды спорта», — считает Ольга Павлова.

По ее мнению, безусловно, все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. С другой стороны, если человек поменял пол с мужского на женский, то строение тела все равно остается мужским. И даже если мужчина находится на гормональной терапии и анализы показывают определенный норматив, который может соответствовать стандарту женщины, то, завтра, не приняв таблетку, мы сможем наблюдать, что уровень гормонов у спортсмена изменится. Опять же, жизненная емкость легких, уровень гемоглобина — все это тоже разнится у мужчин и женщин по своей природе.

«Олимпиада в Токио, на которой канадская футболистка Ребекка Куинн стала первым трансгендером, завоевавшим олимпийскую медаль, открыла новую страницу гендерного равенства, и это стало большим вызовом для всего международного движения. Но есть ряд принципов олимпизма, которые нарушать нельзя», — не согласилась с новой концепцией МОК Ольга Павлова.

Также она напомнила, что становление женской олимпийской программы и так было непростым. Кроме того, много спортивных федераций, которые представляют условно женские виды спорта. По словам Павловой, поставить женщин в неравные условия в «чисто женских» видах спорта значит нарушить идеалы олимпийского движения.

Новые рекомендации исполкома МОК пока не являются юридически обязательными и каждой федерации предстоит самостоятельно установить критерии допуска спортсменов к мужским или женским соревнованиям.

Рекомендации начнут действовать сразу после Олимпийских Игр-2022. Пекинская Олимпиада пройдет еще по прежним правилам.