Ольга Павлова: Знаки ГТО получили 7270 человек из Татарстана и 99 - из ЛНР

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Министр спорта России Михаил Дегтярев подписал приказ «О награждении золотым знаком отличия ВФСК ГТО». За II квартал 2024 года 611 902 граждан прошли регистрацию на интернет-портале ГТО, из них 551 103 человека приняли участие в выполнении нормативов, а 379 966 россиян показали высокий результат, соответствующий знакам отличия комплекса ГТО.

Заслуженный тренер РФ, советник председателя ОГФСО «Динамо РТ», посол ГТО Ольга Павлова отметила, что всего по итогам мероприятий, проводимых командой Татарстана, знаки ГТО получили 7270 человек из Татарстана и 99 — из ЛНР.

«Что касается участия ребят из ЛНР в сдаче комплекса ГТО. В Луганске уже есть сертифицированная площадка, но не было квалифицированных судей. По итогам зимних и летних мероприятий мы для луганской площадки подготовили шесть судей. В Луганске есть еще проблема с интернетом, но и это мы решаем, загружая информацию по сдаче норм через порталы Татарстана. И мы будем продолжать нашу поддержку Луганску, пока у них не появиться возможность самостоятельно проводить сдачу норм», — поделилась с «Татар–информом» Павлова.

Также посол ГТО отметила, что этим летом она вместе с татарстанской командой в рамках профильной смены для одаренных детей из ЛНР в крымском Молодежном центре «Сәләт-Ак Барс» провела сдачу нормативов комплекса ГТО. Тогда в спортивных испытаниях приняло участие 143 человека.

«Хочу поблагодарить всю татарстанскую команду: Председателя РОО ГТО РТ Эдуарда Иванова, зампредседателя РОО «ГТО» РТ Артура Сабитова, специалистов РОО «ГТО» РТ Викторию Страхову, Тимура Губашева, Айнура Минхаерова, Марселя Хасанова, Артура Баширова и руководителя "РЦ "Черноморец" Евгения Ветрова. Благодаря этой слаженной команде мы продолжаем нашу программу ГТО. Благодарю Раиса Татарстана Рустама Минниханова за то внимание, которое он уделяет развитию нашего проекта в Татарстане», — подчеркнула Павлова.

Напомним, что мероприятия комплекса ГТО проходят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».