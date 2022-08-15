Ольга Павлова: Заявление WADA — это сигнал о готовности к диалогу с Россией

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова высказала мнение, что заявление главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о необходимости снять запрет на участие российских спортсменов в международных турнирах — это сигнал от международного спортивного сообщества о готовности к диалогу с Россией.

«МОК и международные спортивные федерации должны наконец снять этот политизированный запрет, руководствуясь только Олимпийской хартией, а не консультациями с американскими кураторами. Российские спортсмены не участвуют в военных действиях и не принимают решения по военной операции», — подчеркнула Ольга Павлова.

Кроме того, спортивный функционер предположила, что могло заставить такого человека, как Макларен, который, по ее словам, «еще восемь лет назад организовал допинговую травлю российского спорта», вдруг поменять свое мнение и заступиться за российских спортсменов.

«В мировом спортивном движении произошел глобальный раскол. Всё больше мы слышим голосов из разных стран мира с критикой позиции МОК в отношении российских и белорусских спортсменов. Также меняется геополитическая обстановка. В союз с Россией вступают очень серьезные политические организации и страны мира, в которых спорт очень развит. Всё чаще звучат предложения об организации альтернативного международного спортивного движения, если руководство МОК не может ничего предложить, кроме спортивного геноцида россиян. Ситуация назрела, и ее надо как-то решать. Это заявление — сигнал международных структур о готовности вести диалог с Россией», — уверена Ольга Павлова.

Ранее глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен призвал допустить российских спортсменов к международным состязаниям. «То, как с ними обращаются, несправедливо. Спортсмены не начали этот конфликт (специальную военную операцию на Украине — прим. Т-и) и не несут ответственности за его ход», — заявил он в интервью немецкому изданию Sportschau.