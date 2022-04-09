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Спорт
9 апреля 2022  10:57

Ольга Павлова: заявление Ассоциации олимпийцев дает надежду на деполитизацию спорта

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Ольга Павлова: заявление Ассоциации олимпийцев дает надежду на деполитизацию спорта
пресс-служба Ольги Павловой

Исполком Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA) опубликовал заявление, в котором говорит о своем твердом убеждении, что решение  участвовать или не участвовать в турнире должно приниматься индивидуально каждым спортсменом и основываться на принципах Олимпийской хартии вне зависимости от политики.

Заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова считает данное решение  еще одним шагом к деполитизации спорта.

«Решение и право каждого спортсмена участвовать или не участвовать в турнире закреплены правилом олимпийской хартии. Данное заявление еще один шаг к тому, что спорт будет деполитизирован», — уверена Ольга Павлова.

Она отметила, что единственное что вызывает беспокойство — это  реализация данного заявления олимпийцев. Пока оно остается только декларацией о намерениях. Как этот тезис будет реализовываться — большой вопрос. На то, что голос сильных и мужественных людей прозвучал в этой непростой обстановке санкционной блокады российского спорта уже вызывает большое уважение.

Напомним, что Всемирная ассоциация олимпийцев,  очень авторитетная  организация, в которую входят около 100 000 самых ярких спортсменов мира, участников и чемпионов Олимпийских игр.

#Ольга Павлова #спорт #олимпиада
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