Ольга Павлова заявила, что США ведут войну на уничтожение российского спорта

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

До ближайших летних Олимпийских игр остается два года. Уже стартуют международные квалификационные турниры. Однозначного решения по участию в играх России нет. Вместе с тем за последний месяц глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах дважды четко дал понять, что отзыва рекомендации о нежелательности участия атлетов из РФ в международных состязаниях не будет.

Заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова заметила, что она не стала бы так категорично заявлять, что всё пропало и надо прекращать тренировки.

«С высоких трибун, в том числе и от представителей депутатского корпуса, всё чаще раздаются речи о тяжелейшей обстановке в спортивном сообществе. Поверьте мне, мы знаем все риски, которые стоят перед всероссийскими федерациями и сборными командами России», — отметила Ольга Павлова.

Вместе с тем она признала, что ситуация с подготовкой к Олимпиаде неоднозначная.

«Большинство квалификационных турниров уже проходят без участия российских спортсменов, и они недополучают важных рейтинговых очков, как, скажем, в бадминтоне. Часть турниров состоится в следующем году, и, безусловно, задача спортсмена — готовиться к ним. Гарантировать выступление или невыступление россиян на предстоящей Олимпиаде сегодня не может никто», — уверена Ольга Павлова.

По ее мнению, сегодня государство делает очень много для сохранения российского спорта и мотивирования спортсменов в сложившейся ситуации. Организуются турниры с международным участием. Сохранены все социальные и трудовые гарантии тренеров и спортсменов.

«Что нам нужно делать в этой ситуации дополнительно — нужно, чтобы мировое спортивное сообщество слышало нашу позицию. И те спортсмены, которое будут приезжать на наши открытые турниры, в том числе и на „Игры дружбы“, которые пройдут в Казани, несомненно, будут доносить наше мнение, и голос России не будет одиноким. И второе — спортивные чиновники и депутаты должны не просто констатировать <…> и разводить руками. Надо бороться всеми доступными средствами за каждого спортсмена, за участие России в каждом международном турнире, как это делали дипломаты из российского посольства в США», — подчеркнула Павлова.

Заслуженный тренер убеждена, что Соединенные Штаты ведут войну на уничтожение российского спорта, причем методы для достижения цели выбирают не слишком щепетильно. «Россия — очень патриотичная страна, и трудности только объединяют весь народ. Я уверена, что в России появятся новые талантливые спортсмены, которые в дальнейшем покорят весь мир», — резюмировала Ольга Павлова.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России.