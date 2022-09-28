Ольга Павлова: Законопроект по льготам для чемпионов внесен в Государственную Думу

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Законопроект о преимущественном праве чемпионов и призеров спортивных соревнований поступать в профильные вузы без вступительных экзаменов на бюджетные места внесен в Государственную Думу РФ. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

«Сделан важный шаг от идеи к законодательной инициативе и социальной справедливости, регулируемой законом. Напомню, на льготное поступление в профильные вузы могут претендовать чемпионы и призеры Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, а также победители чемпионатов и первенств мира и Европы», — прокомментировала это событие заслуженный тренер РФ Ольга Павлова, координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ».

«Данная мера поддержки будет дополнительным стимулом для перспективных спортсменов оставаться в России и не менять гражданство», — уверена заслуженный тренер.