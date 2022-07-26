Ольга Павлова: Я думаю, партийный проект «Zа самбо» станет пилотным в Татарстане

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Партия «Единая Россия» запустила партийный проект «Zа самбо». Его координатором стал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, а председателем общественного совета — секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Целями проекта объявлены развитие, популяризация и пропаганда самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры.

Заслуженный тренер РФ, координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова заявила, что хотела бы видеть этот проект пилотным в Татарстане.

«Самбо — национальный вид спорта, очень любимый россиянами. Из всех видов спортивной борьбы он наиболее адаптирован к условиям реальной рукопашной схватки, поэтому подходит и для допризывной подготовки молодежи. Кроме того, самбист — это прежде всего спортсмен с высоким чувством патриотизма. Этот фактор обязательно присутствует в тренировочном процессе», — поделилась своим пониманием этого вида спорта Павлова.

Кроме того, она обратила внимание на то, что самбо очень серьезно культивируется в Татарстане. «Здесь успешно развивается проект „Самбо в школу“. При личной поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в Казани проходит один из лучших в России турниров по самбо — международный турнир категории „А“ „Кубок Президента Республики Татарстан“, который собирает свыше 20 стран. На Универсиаде 2013, которая проходила в столице Татарстана, самбо впервые было включено в программу Студенческих игр. И я думаю, что Татарстан станет пилотным регионом для развития и реализации проекта партии „Zа самбо“. Я с удовольствием включусь в его реализацию», — подчеркнула Ольга Павлова.