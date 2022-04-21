Ольга Павлова: Хотим, чтобы Татарстан стал центром спортивной науки

На встрече с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым сегодня обсуждалось создание спортивного научного центра на базе школы Покровской в Казани. Там будут аккумулированы лучшие научные практики по занятиям синхронным плаванием. Об этом сообщила вице-президент Федерации синхронного плавания РТ, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

«Это не просто теоретические знания. На базе школы Покровской в Казани мы хотим аккумулировать лучшие научные практики нашего региона, создать комплексную научную группу. Мы уверены, что у нас получится создать новые методики и подходы», — заявила Павлова.

Затем новшества будут испробованы в работе юношеской сборной России по синхронному плаванию, после чего их предложат главному тренеру взрослой сборной страны Татьяне Покровской.

По словам Павловой, к следующей Олимпиаде научный центр уже сможет представить свои разработки.