Ольга Павлова выступила с инициативами по развитию адаптивного спорта в Зеленодольске

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Член общественной палаты РФ, советник председателя физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ Ольга Павлова выступила с рядом инициатив на выездном заседании Комитета по социальной политике Государственного Совета Татарстана, который прошел в Зеленодольске.

«Прежде всего предлагаю открыть мемориальную доску на фасаде зеленодольского спортивного комплекса "Маяк" в память об экс-игроках спортивного клуба по хоккею на траве "Динамо Ак Барс" Казань Николая Митакия и Александра Карманова, героически погибших при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции. Это будет напоминанием юным спортсменам о том, каким должен быть настоящий мужчина – смелым, сильным, защитником», – отметила она в своем выступлении.

Также в ходе обсуждения Павлова внесла несколько предложений по развитию адаптивного спорта:

«Поддерживаю инициативу заслуженного мастера спорта Республики Татарстан Светланы Каюмовой провести в Зеленодольске, в ноябре текущего года, семинар-практикум "Плывем везде на суше и в воде" в рамках декады инвалидов. Считаю необходимым выделения дополнительных ставок по адаптивному спорту для тренеров и включение в план развития спорта в Зеленодольске строительство типового бассейна. Также предлагаю разработать дорожную карту по внедрению адаптивного плавания в систему реабилитации участников специальной военной операции и детей с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата», – порекомендовала Ольга Павлова.