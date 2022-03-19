Ольга Павлова выступила экспертом на площадке дискуссионного клуба «Волга»

Эксперты дискуссионного клуба «Волга» обсудили развитие отечественной экономики в новых реалиях введенных санкций, а также предположили, что можно противопоставить антироссийской фейковой информационной атаке западных технологов.

Одним из экспертов на заседании Клуба выступила заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова, которая высказала свое мнение о развязанной информационной войне и колоссальном давлении на российский спорт со стороны международных федераций.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Грязные манипуляции и оскорбления со стороны Запада шли десятилетиями, но если раньше этим занимались отдельные организации, то сейчас в борьбу с российским спортом включился МОК. Тот самый Международный олимпийский комитет, который должен стоять на страже сохранности олимпийских принципов», — заявила она.

По ее мнению, именно МОК надавил на многие международные федерации с одной конкретной целью — выдавить наши спортивные федерации и спортсменов с мировой арены только за то, что они являются россиянами. «На лицо геноцид по территориальному признаку. На этом фоне новый девиз Олимпийских игр „Быстрее, выше, сильнее — вместе“ выглядит просто смешно», — считает Ольга Павлова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В ходе дискуссии спикер привела несколько уже известных примеров информационной атаки на имидж российского спорта. Это допинговые псевдоразоблачения российских спортсменов экс-директором Российской национальной антидопинговой лаборатории Георгием Родченковым. Тогда США на основе этого фейка приняли «Закон Родченкова» который и стал основой для допинг-преследования российских спортсменов. Также специалист напомнила о деле легкоатлета Данила Лысенко ,который был дисквалифицирован в связи с подделкой документов о прохождении допинг-тестов. Лысенко был самостоятелен в своих решениях, а последствия этого ощутила вся российская легкая атлетика.

«И свежий пример информационного терроризма связан с фигуристкой Камилой Валиевой. Расследование идет до сих пор, ничего не доказано и нет никакого решения. Зато была проведена самая настоящая информационная атака на несовершеннолетнего спортсмена, все права которого нарушены», — отметила Ольга Павлова.

В конце своего выступления спикер посоветовала людям сохранять критическое мышление, руководствоваться оценками информации профессионалами и не тратить свою энергию на безостановочное чтение новостей.

«Наверное, пора готовить и смену журналистам из „пятой колонны“, которые ненавидят нашу страну и паразитируют на теме российского спорта. Мы ждем адекватных, патриотически настроенных журналистов, может быть даже из числа бывших спортсменов», — заявила она.