Ольга Павлова высоко оценила итоги конкурсов «Моя история в спорте» и «Заплыв года»

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер России, координатор федерального проекта «Детский спорт» Ольга Павлова прокомментировала итоги прошедших в Татарстане конкурсов «Моя история в спорте» и «Заплыв года». Об этом сообщает ее пресс-служба.

Ольга Павлова обратила внимание на то, что до конца текущего 2021 года Правительство РФ должно утвердить концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года. Ключевой задачей этого документа «будет являться личностное развитие каждого (!) ребенка в Российской Федерации».

«Действенными инструментами для реализации поставленных в концепции задач» заслуженный тренер России назвала конкурсы «Моя история в спорте» и «Заплыв года», организованные в рамках партийных проектов «Детский спорт» и «Спорт без границ». Их победителей наградили накануне на мероприятии «Спортсмен года».

По словам Павловой, аналогов проходящего под эгидой проекта «Детский спорт» конкурса «Моя история в спорте» нет ни в одном из остальных регионов России. Желающие принять в нем участие пишут истории о том, как спорт помогает им преодолевать сложные моменты в жизни, становиться сильнее и умнее. Всего на конкурс в этот раз поступило 520 работ, 52 участника дошли до финала.

«Ребята, которых мы наградили, прислали нам чудесные истории. Несмотря на свой юный возраст, они преодолевают трудности, проявляют свои лучшие человеческие качества: доброту, смелость, доброжелательность. На самом деле они настоящие граждане и юные патриоты нашей страны!» — подчеркнула она.

«Заплыв мужества», организованный под эгидой проекта «Спорт без границ», заслуженный тренер сочла еще одним уникальным событием. Идею этого конкурса, предназначенного для детей с ограниченными возможностями здоровья, она придумала еще в 2019 году вместе с президентом Всероссийской федерации плавания Владимиром Сальниковым.

Тогда же заплыв состоялся впервые в рамках чемпионата страны, бывшего параллельно и отбором на чемпионат мира. «<…> спортсмены, которые готовились завоевать путевки на чемпионат мира, видели, как сражались эти ребята. Ребята, у которых не было такой возможности, но была смелость и отвага бороться за свое место в жизни. <…> Все судьи, болельщики, спортсмены аплодировали им стоя», — добавила Павлова.

При этом она отметила, что в этом году Центр FINA позволил усилить идеологию этого заплыва. Он прошел во время этапа Кубка мира FINA, где тьюторами и волонтерами участников выступили величайшие спортсмены мира, включая чемпионов и призеров Олимпиад. Именно они выводили на старт этих участников конкурса.

«Самое удивительное было то, что здесь очень сильно сработала спортивная дипломатия. Заплыв объединил спортсменов всех стран. Даже тех, где сильны антироссийские настроения среди местных политиков. Эта история в очередной раз доказала, что спорт вне политики и в спорте должно быть место каждому», — уверена спортивный функционер.

«Все ребята получили дипломы, памятные подарки и подарочные сертификаты. И, самое главное, именные приглашения от Кыш Бабая посетить его резиденцию. Канун Нового года — это время чудес!» — заключила Ольга Павлова.

Победителем конкурса «Моя история в спорте» стал 13-летний Данила Смирнов из буинской школы имени Сагдеева. Он спортсмен Федерации всестилевого каратэ и член клуба боевых искусств «Сапсан», участник всероссийского проекта #ГероиСНашегоДвора# и инициатор проекта «Солнечные сапсанята».

Второе место заняла 13-летняя семиклассница Дарья Ильина из бугульминской школы №4, обладательница золотого значка ГТО. Третьей стала восьмилетняя шахматистка Гузель Хадиуллина из мамадышского лицея №2 имени академика Валиева.

За участие в конкурсе «Заплыв мужества» были награждены 11 учащихся республиканской адаптивной школы. Среди них были кандидат в мастера спорта Ксения Ильина и перворазрядник Максим Войтенко.