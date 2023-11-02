Ольга Павлова: «Высказывание Баха о спортсменах Израиля — это точка зрения США»

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах заявил, что будет пресекать все случаи дискриминации в отношении спортсменов Израиля на фоне конфликта между этой страной и радикальным палестинским движением ХАМАС, заявив, что спортсмены не могут нести ответственность за действия правительств своих государств. Заслуженный тренер РФ Ольга Павлова увидела в этом высказывании Томаса Баха его политическую ангажированность и зависимость от точки зрения властей США.

«Речь идет о коллективной ответственности за действия своего правительства. Именно МОК изначально подверг коллективной ответственности российских спортсменов и, сделав это, дал начало политическому геноциду россиян», — заявила, не стесняясь в выражениях, Ольга Павлова.

«Сегодня Международный Олимпийский комитет принял четкую установку — спортсмены тех стран, которые находятся под протекторатом США, должны быть защищены, независимо от того, агрессор государство или нет, а все остальные должны быть вне закона», — добавила она.

При этом, по мнению Павловой, таким образом МОК переобувается уже не в первый раз. «Постоянное метание во мнениях и попытки усидеть на нескольких стульях, периодически с них падая. И дальше будет только хуже», — уверена тренер.

«В мире есть ценности, которые нельзя предать, обменять, сделать их переоценку, и одна из них — спорт. Его объединяющая сила для всех наций и народов. Но сегодня чиновники МОК считают, что победа в спортивных соревнованиях — это не право лучших спортсменов, а привилегия, которую еще нужно заслужить нужной политической позицией. Обо всем этом подробно и говорил Президент России Владимир Путин на форуме „Россия — спортивная держава“», — резюмировала Ольга Павлова.