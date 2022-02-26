Ольга Павлова высказалась об отмене этапов Мировой серии по синхронному плаванию в Казани

Фото: © Фото пресс-службы Ольги Павловой

Заслуженный тренер РФ вице-президент Федерации синхроного плавания России Ольга Павлова прокомментировала решение FINA присоединиться к призыву Международного Олимпийского комитета продиктованного санкциями мировых держав, введенных после начала специальной военной операции на Украине, и отменить все международные турниры на территории России и Белорусии.

«Принятие таких поспешных решений со стороны международных федерации, конечно, недопустимы», — заявила Ольга Павлова.

Кроме этого, она отметила, что самое главное сегодня, это обеспечить безопасность российских спортсменов, которые сейчас подвергаются страшному давлению, находясь на турнирах за рубежем. К чести федерации лыжного спорта Финляндии, несмотря на решение МОК отменить для России этапы, финское руководство гарантировало для российских лыжников безопасность при участии на этапе Кубка мира в Лахти.

«Будем верить, что многие другие Международные федерации проявят выдержку и характер в этой ситуации. В противном случае, это может подорвать международное спортивное движение на несколько поколений вперед», — считает Ольга Павлова.

Также она отметила, что Россия играет заметную роль в международном Олимпийском движении. Все призывы, которые сейчас звучат об изоляции российского спорта, никак не совместимы даже с самой сутью Олимпийского движения, и она до последнего надеялась, что здравый смысл и олимпийские принципы восторжествуют.

«Во многие спортивные федерации и объединения мы платим взносы, для некоторых являемся и спонсорами, а в ответ получаем только унижения наших спортсменов. Необходимо пересматривать такие односторонние отношения. Остается надеяться, что вся эта всеобщая санкционная истерия скоро закончиться», — подчеркнула Ольга Павлова.