Ольга Павлова выполнила новогодние желания двоих детей из ЛНР

Фото: Telegram-канал Ольги Павловой

Член Общественной палаты России от Татарстана Ольга Павлова выполнила новогодние желания двоих детей из Луганской Народной Республики. Одна из девочек живет в самом Луганске, вторая – в поселке городского типа Петровка.

«Я не первый раз принимаю участие в «Елке желаний» и с удовольствием исполнила мечты двух девочек из ЛНР. Мария, 14 лет, – отличница и уже серьезно занимается боксом. Для тренировок выбрала боксерский тренажер с музыкой и подсветкой», – рассказала журналисту «Татар-информа» общественница.

«Виктории семь лет. Любит рисовать и лепить из пластилина, мечтала о коляске для кукол – трансформере. Все подарки дошли до адресатов», – добавила она.

Кроме того, Павлова заметила, что «Елка желаний» – это акция, к которой может присоединиться любой и почувствовать себя волшебником, исполняющим самые заветные детские мечты.

«Чтобы мечта ребенка сбылась, нужно, чтобы рядом оказались те, кто готов помочь. Истории «Елки желаний» разные, но их объединяет главное – вера в добро и желание совершить чудо для ребенка», – уверена собеседница агентства.

Благотворительная акция «Елка желаний» приурочена к Новому году, она позволяет всем желающим исполнить детские мечты тех, кто особенно нуждается в поддержке. Соответствующую традицию в 2018 году заложил Президент России Владимир Путин на Международном форуме добровольцев. За семь лет исполнено свыше 320 тыс. желаний на 2,7 млрд рублей с помощью 88 тыс. неравнодушных людей.

В акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ребята с ограниченными возможностями здоровья, сироты, а также дети погибших участников специальной военной операции. Каждый ребенок оставляет заветное новогоднее желание. Эти обращения размещают на специальных шарах, украшающих елку.

На этот раз акция стартовала 15 ноября 2025 года и продлится до 28 февраля 2026 года. «В этом году на сайт поступило более трех тысяч заявок. Обязательно выполним!» – отмечал ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в МАХ.

