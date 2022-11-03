Ольга Павлова: Выплаты вознаграждений призерам Всероссийских турниров просто необходимы

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Правительство России дополнило перечень спортивных турниров по олимпийским видам спорта, призерам которых выплачивается вознаграждение. Теперь в него включены чемпионаты РФ по летним и зимним видам спорта и Всероссийская спартакиада. Это долгожданное и справедливое решение, которое повысит социальные гарантии тренеров и спортсменов и усилит их мотивацию, считает заслуженный тренер РФ, координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова.

«До этого вся финансовая часть спортивных наград основывалась на победах спортсмена на международной арене. Так как российским спортсменам сегодня ограничили участие в международных турнирах, то нет и выплат за них», – подчеркнула Павлова.

Так же она отметила, что соревнования, вошедшие в расширенный перечень — это статусные турниры, большинство из которых имеет открытый формат.

«Кроме этого, на территории России, несмотря ни на что, проводятся и международные турниры. Есть виды спорта, в которых спортсмены для участия выезжали за рубеж. Все это должно быть учтено. А для молодых тренеров и спортсменов вопрос трудоустройства и получения финансирования более чем актуален», – считает Павлова.