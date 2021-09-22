пресс-служба депутата Госдумы Ольги Павловой

Депутат Госдумы от Татарстана Ольга Павлова встретилась с воспитанниками Казанского хореографического училища, сообщает пресс-служба депутата.

Ольга Павлова поздравила первоклассников училища с началом учебы в одном из лучших хореографических училищ России: «Вы уже можете гордиться тем, что учитесь в одном из лучших хореографических училищ России, но не забывайте, чтобы покорять вершины нужно упорно трудиться. Идите к своей цели и верьте в свои мечты! Уверена, что ваши имена мы увидим на афишах самых статусных и масштабных концертах не только в Татарстане и России, но и во всем мире. Вы очень способные и талантливые. Удачи вам!»

Депутат вручила благодарственные письма и именные премии двум лучшим студентам 1-го и 3-го курсов народного отделения Казанского хореографического училища, отметив их отличную успеваемость, успешные выступления на конкурсах и фестивалях и вклад в сохранение народных и культурных традиций Татарстана и России.