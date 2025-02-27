Ольга Павлова: «Вспомним ли Томаса Баха как достойного руководителя МОК – нет»

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Международный олимпийский комитет принял отставку президента Томаса Баха. Этот глава МОК запомнился спортивному сообществу различными одиозными поступками, грубейшим нарушением олимпийской хартии и трансгендерным демаршем против женского спорта, считает член Общественной палаты России, советник председателя физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ Ольга Павлова.

«При нем был придуман унижающий достоинство спортсмена, нейтральных статус. А само олимпийская движение стало самым жестким рассадником гомофобии и русофобии за всю историю мирового спорта. Будем ли мы вспоминать Томаса Баха как руководителя олимпийского движения или великого спортсмена? Скорее всего – нет», – поделилась с журналистом «Татар – информ» Ольга Павлова.

«И главное, о чем я сегодня думаю, это о том, что российские спортсмены в национальной форме с нашим гимном, под флагом России вернуться на мировую арену. Не потому что, а вопреки всему», – заключила она.