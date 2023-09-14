Ольга Павлова: Вскоре запустим программу развития детского спорта в Лисичанске и Рубежном

В ближайшее время появится и заработает концепция развития детского спорта в закрепленных за Татарстаном городах Луганской народной республики — Лисичанске и Рубежном. Об этом «Татар-информу» сообщила заслуженный тренер РФ, координатор партийных проектов «Детский спорт», «Спорт без границ», «Моя карьера с Единой Россией», член регионального совета сторонников «Единой России» в Республике Татарстан Ольга Павлова.

«Мы сейчас должны всем миром помогать этим территориям, в том числе и в развитии спорта и оздоровления населения. Думаю, в ближайшее время именно концепция развития детского и школьного спорта в городах Лисичанск и Рубежное не только будет составлена, но и начнет действовать», — заявила собеседница агентства.

Она сообщила об этом после послания Раиса Татарстана Госсовету РТ, напомнив, что в самом начале своего выступления Рустам Минниханов поблагодарил за работу команду вице-премьера РТ Евгения Варакина, который сейчас осуществляет поддержку граждан в подшефных республике городах.