Ольга Павлова: Вопросы МОК к ОКР остаются, несмотря на конструктивный диалог

Член общественной палаты России, советник ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова, комментируя новость о том, что МОК оставил в силе приостановку членства Олимпийского комитета России, отметила, что вопросы МОК к ОКР остаются, несмотря на конструктивный диалог.

«Для меня это ожидаемая история, потому что все в итоге сходиться к вопросам, связанным с антидопинговыми организациями. Всемирное антидопинговое агентство продолжает расследование в отношении российской антидопинговой системы. Без полного восстановления российской антидопинговой системы и интеграции ее в международную ни о каких официальных международных турнирах на территории России речи быть не может», – поделилась с «Татар-информом» Павлова.

Также она отметила, что работа с МОК идет. Уже сняли ограничения с молодежи. Некоторые международные федерации по видам спорта начали работу по восстановлению прав национальной команды России. Например, World Aquatics уже допустила наших спортсменов к турнирам с флагом и гимном.

«Как только антидопинговый вопрос будет решен, я думаю, что движение по восстановлению прав наших спортсменов ускорится», – считает Ольга Павлова.