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На главную ТИ-Спорт 27 июня 2025 10:15

Ольга Павлова внесена в Книгу Почета «Динамо» Республики Татарстан

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Ольга Павлова внесена в Книгу Почета «Динамо» Республики Татарстан
Фото: Министерство спорта Республики Татарстан

Член Общественной палаты РФ, советник председателя физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ Ольга Павлова внесена в Книгу Почета «Динамо» Республики Татарстан. Награду в ходе ХХ отчетно-выборной конференции «Динамо» РТ вручил руководитель Администрации Раиса Республики Татарстан, председатель общества «Динамо» РТ Асгат Сафаров.

«Благодарю руководство общества "Динамо" Республики Татарстан за столь высокую оценку моего вклада в динамовское движение, подготовку выдающихся татарстанских спортсменов, призеров Олимпийских игр, чемпионатов России и Европы. В будущем я несомненно буду продолжать служить делу популяризации спорта и физической культуры в Татарстане и России», - поделилась Ольга Павлова с журналистом «Татар – информ».

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