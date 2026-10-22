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Общество 22 октября 2026 14:04

Ольга Павлова: включение управления дронами в ГТО – это шаг в ногу со временем

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Ольга Павлова: включение управления дронами в ГТО – это шаг в ногу со временем
Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане управление дронами войдет в комплекс ГТО, соответствующее соглашение Минспорт РФ, Минспорт РТ и Федерация гонок дронов России подписали на форуме «Россия – спортивная держава».

Член Общественной палаты РФ, посол ГТО, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова отметила, что данное решение отвечает глобальным трендам цифровизации и роботизации и делает программу привлекательнее для молодежи.

«Пилотирование дронов – не только спорт, но и ранняя профориентация. Это первый шаг к воинской специальности. Также навыки востребованы в МЧС, строительстве и агросекторе, а сами тренировки отлично развивают реакцию и стратегическое мышление», – сказала она.

При этом спикер подчеркнула, что внедрение норматива потребует времени. Предстоит решить ряд сложных задач – от закупки техники до разработки стандартов и подготовки квалифицированных судей.

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