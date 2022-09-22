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Спорт
22 сентября 2022  13:59
Дмитрий Киселев

Ольга Павлова: Верим, что решение FIS о допуске российских лыжников будет положительным

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Ольга Павлова: Верим, что решение FIS о допуске российских лыжников будет положительным
Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер РФ, координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова назвала заявление главы Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона о рассмотрении возможности допуска в декабре российских и белорусских спортсменов до участия в международных турнирах позитивным и обнадеживающим. 

«Мы все переживаем за нашу лыжную сборную и воспринимаем заявление Мишеля Виона как позитивную и обнадеживающую новость. Голос разума должен восторжествовать. И если будет принято положительное решение, оно будет в какой-то степени показательным для других спортивных федераций», — отметила Ольга Павлова. 

По мнению Мишеля Виона, российским лыжникам с большой вероятностью позволят выступить на чемпионате мира, который пройдет в Словении.

#Ольга Павлова
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