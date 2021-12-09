Ольга Павлова: В Татарстане планируют построить «умные» спортплощадки и модульные залы

Фото: Ольга Павлова

Для дальнейшего качественного развития спортивной инфраструктуры города и сельской местности разработан проект по строительству умных спортплощадок и модульных залов. Об этом заявила на селекторном совещании по подведению годовых итогов реализации федеральной программы «Спорт — норма жизни» и партийного проекта «Детский спорт» разработчик данного проекта, общественно-политический деятель, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

«На интернет-портал Народной программы партии „Единая Россия“ поступило много пожеланий по развитию спортивной инфраструктуры. По итогам был разработан проект по строительству умных спортплощадок и модульных залов», — рассказала Ольга Павлова.

Она подчеркнула, что на июньском съезде партии «Единая Россия» Президент России Владимир Путин поддержал предложение по созданию сети современных спортивных площадок для сельских территорий и малых городов. У людей, живущих на селе, должны быть и современная социальная инфраструктура, и возможность для активного отдыха и занятий спортом, отметил тогда глава государства.

«Умные площадки — это уникальные спортивные объекты, оборудованные технологией беспроводной локальной сети Wi-Fi, на которых каждый житель сможет с комфортом заниматься спортом, в том числе и в режиме онлайн. Внедрение таких объектов сделает занятие спортом еще более доступным. В Республике Татарстан уже в 2022-м появится одна „умная“ площадка и один модульный зал», — уточнила Ольга Павлова.

Также она назвала очень прогрессивным проект всероссийской Федерации плавания «Всеобуч по плаванию», направленный на обучение плаванию всех проживающих в стране детей и строительство модульных бассейнов в регионах России.

«Модульные бассейны можно возводить в сельской местности, детских лагерях и в шаговой доступности от школ. Это не дорого. Быстро. Проект по строительству „умных“ спортплощадок и модульных залов готовится совместно с Министерством промышленности и уже получил поддержку правительства РФ», — объяснила Ольга Павлова.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, в регионах России к 2024 году должны построить 200 «умных» спортивных площадок, а 2030 году количество таких объектов планируют увеличить до 1000.