Ольга Павлова: «В Татарстане есть все условия для развития женского хоккея»

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Татарстан обладает большими перспективами для развития женского хоккея, считает заслуженный тренер РФ, член регионального совета сторонников партии «Единая Россия» и координатор партийных проектов «Детский спорт» и «Спорт без границ» в Татарстане Ольга Павлова. Она приняла участие в награждении женской сборной РТ по хоккею с шайбой после выставочного матча в рамках турнира «Кубок Дружбы-Дуслык».

«Я всегда с интересом наблюдаю за развитием женских видов спорта. Смотрела женский хоккей впервые. В этом матче было все: эмоции, хорошее техническое исполнение и зрелищность. Я считаю, что перспектива развития женского хоккея в Татарстане большая», – отметила Павлова.

Также она поблагодарила руководство Федерации хоккея с шайбой РТ Андрея Рябова и Кирилла Голубева за включение этого выставочного матча в турнир «Кубок Дружбы-Дуслык».



«Думаю, что руководство Татарстана и Федерация хоккея РТ поддержит дальнейшее развитие женского хоккея в республике, и в будущем появится программа развития женского хоккея. Это Олимпийский вид спорта. Вполне возможно, что в будущем к медалям мужской хоккейной сборной добавятся медали женской», – считает Ольга Павлова.