Ольга Павлова: «В Татарстане есть традиции развития семейного спорта»

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, выступая на расширенном заседании комиссии генсовета партии по защите материнства, детства и поддержке семьи, заявил о необходимости развивать семейный спорт. Это заявление прокомментировала член регионального совета сторонников «Единой России», региональный координатор федеральных партийных проектов «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова.

«Такие семейно-спортивные фестивали, особенно с международным присутствием, несомненно поднимут престиж спорта и здорового образа жизни, а также будут способствовать укреплению традиционных семейных ценностей», — считает Ольга Павлова.

Она подчеркнула, что в России уже есть большой опыт проведения подобных мероприятий.

«Это фестивали ГТО, где есть семейные эстафеты. Которые особо практикуется в спортивных мероприятиях под эгидой ФСО „Динамо“, например, „Мама, папа, я — спортивная семья“. Есть очень интересный татарстанский спортивный проект, легкоатлетический забег Timerman, в рамках которого проходит бег для детей различного возраста с родителями. И для совсем маленьких эстафета „Бег в ползунках“. Наверное, такие турниры, где дети чувствуют поддержку родителей, а родители заинтересованы в занятиях спортом их детей и раскрывают настоящую суть спорта», — сказала Ольга Павлова.