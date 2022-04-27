Ольга Павлова: В шорт-лист казанских Игр Дружбы по водным видам включено около 30 стран

Фото: Федерация синхронного плавания Республики Татарстан

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта на котором заявил, что все отмененные на территории России международные турниры должны быть восполнены за счет новых форматов и дал поручение организовать открытые многоэтапные спортивные турниры с международным участием. Заслуженный тренер России, вице – президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова отметила, что федерация практически готова выполнить это поручение Президента России и первый международный турнир расширенного формата «Игры дружбы» планируется провести в Казани 20 июля.

«Турнир "Игры Дружбы" планируется провести в Казани с 20 июля по 3 августа. В программу включены соревнования по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванью. Практически готов регламент, в котором прописаны сроки и условия приема иностранных делегаций. Посчитаны финансовые затраты на организацию турнира. В проработке находятся и варианты спортивных сборов на территории региона, для команд, которые прилетят на выступление заранее», - пояснила Ольга Павлова

По ее словам, проработка темы открытых турниров шла заранее. На собрании президиума федерации синхронного плавания России, который прошел в апреле под руководством главного тренера национальной сборной Татьяны Покровской, был проработан возрастной ценз соревнований и определены страны с перспективными и конкурентоспособными спортсменами, которых можно будет пригласить для усиления турнира.

«В предполагаемый шорт – лист турнира внесено порядка 30 стран. Ждем сейчас предложения от других водных видов спорта. Кто из стран подтвердит свое участие, будет известно позже. После рассылки приглашений и обратной связи от международных Федераций», - подчеркнула Ольга Павлова