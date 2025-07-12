Ольга Павлова: В России сейчас закладываются мировые стандарты адаптивного спорта

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

С 2026 года будет проходить Всероссийская спартакиада по адаптивным видам спорта, в которой примут участие все регионы страны, соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

Член общественной палаты РФ, советник председателя ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова считает, что данное решение даст большой импульс развитию российского адаптивного спорта и мирового паралимпийского движения.

«Данное решение Президента России, безусловно, расширяет возможности занятия спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья и положительно повлияет на быстрейшую адаптацию к мирной жизни героев СВО. Это выход на другой уровень работы государства в этом направлении», – считает Ольга Павлова.

Также она отметила, что данная концепция развития, предложенная Президентом России, даст большой импульс развития адаптивной культуры и отношения общества к людям с ограниченными возможностями здоровья.

«Именно Россия сейчас закладывает и донастраивает мировые стандарты адаптивной культуры, которые так необходимы людям с ограниченными возможностями для социализации и полноценного участия в общественной жизни», – поделилась с журналистом «Татар-информа» Ольга Павлова.