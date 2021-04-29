Ольга Павлова в прямом эфире ответит на вопросы татарстанцев о правах соседей

Завтра, 30 апреля, депутат Государственной Думы РФ от РТ Ольга Павлова в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн ответит на вопросы жителей республики.

Основной темой выступления парламентария станет взаимодействие с беспокойными соседями. Она расскажет, как призвать к порядку нарушающих санитарно-гигиенические нормы и закон о тишине, куда жаловаться на нарушителей, а также ответит на вопросы пользователей социальных сетей.

В ходе программы каждый татарстанец сможет задать интересующий его вопрос — на самые распространенные и актуальные гостья ответит в прямом эфире, а на остальные специалисты подготовят ответы по завершении прямого эфира.

Передача начнется в 13 часов в официальных сообществах Республики Татарстан в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на платформе YouTube.

Программа #ТатарстанОнлайн выходит в официальных сообществах Татарстана с апреля 2020 года. В рамках этого проекта жители республики могут задать свои вопросы по актуальным темам в онлайн-режиме. Гостями студии уже стали более 30 министров и руководителей различных ведомств РТ. А в сентябре 2020 года в онлайн-эфире принял участие и ответил на вопросы пользователей соцсетей Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Смотрите трансляцию 30 апреля в 13.00 по ссылкам:

https://vk.com/video-85877975_456242173,

https://ok.ru/live/3452308758198,

https://youtu.be/gasnymnNyLg.