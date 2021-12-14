Ольга Павлова: В казанском центре FINA планируем открыть отделение синхронного плавания

Фото: Ольга Павлова

Федерация синхронного плавания Республики Татарстан планирует открыть в казанском Центре развития водных видов спорта FINA (Международной федерации плавания) отделение синхронного плавания. Об этом журналисту ИА «Татар-информ» рассказала вице-президент Федерации синхронного плавания России, председатель попечительского совета Федерации синхронного плавания Республики Татарстан Ольга Павлова.

«У нас состоялся разговор с Президентом FINA Хусейном Аль-Мусалламом на прошедшем в Казани форуме „Россия — спортивная держава“. Мы рассказали ему о нашей идее и большом желании продолжать развивать этот вид спорта в Татарстане, где уже существует база перспективных спортсменов среди детей и юниоров», — рассказала она.

По словам Павловой, открытие отделения синхронного плавания в Центре развития водных видов спорта FINA в Казани готова поддержать и главный тренер сборной команды России, Герой труда РФ Татьяна Покровская.

«Сейчас в казанском центре FINA есть отделения плавания и прыжков в воду, но отделения такого грациозного и невероятно популярного вида спорта, как синхронное плавание, до сих пор нет», — заметила вице-президент Федерации синхронного плавания России.

По ее словам, за последние несколько лет были сделаны очень важные шаги в развитии синхронного плавания в Татарстане. Так, на базе казанского училища олимпийского резерва открылась первая в стране Школа Татьяны Покровской, и ее воспитанники уже показали целый ряд серьезных результатов на международных и федеральных стартах.

Кроме этого, пост первого вице-президента татарстанской федерации заняла семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина, которая проводит большую работу с юными спортсменами.

«Безусловно, открытие отделения синхронного плавания на базе международного центра FINA — вопрос очень серьезный и требует проведения огромной работы. В настоящее время готовится документация, программа развития, просчитываются все нормативы. Надо понимать, что центр FINA — это не только тренировочный центр, но и целый образовательный кластер», — пояснила Ольга Павлова.

В ходе разговора она объяснила, какие перспективы получит татарстанская федерация с открытием отделения синхронного плавания. Специалисты FINA отслеживают перспективных спортсменов с юного возраста, ведут работу на площадках общеобразовательных учреждений. Кроме того, открытие такого отделения позволит Федерации РТ принимать в Казани спортсменов из разных стран мира, которым необходимо выполнять олимпийские зачеты и готовиться к мировым стартам. Эти же спортсмены смогут при желании поступить в Поволжский университет физкультуры, спорта и туризма. Самые юные татарстанские спортсмены будут иметь возможность посещать мастер-классы специалистов высочайшего уровня, а тренерский состав сможет проходить на базе отделения курсы повышения квалификации, посещать занятия лекторов FINA, тренерские и судейские семинары.

Также она подчеркнула, что большую поддержку развитию синхронного плавания в регионе оказывает Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Работа предстоит большая, но вместе с тем она того стоит. Это задел на будущее татарстанского синхронного плавания. Колоссальный прорыв вперед для всей спортивной отрасли республики», — уверена Ольга Павлова.