Ольга Павлова: В детском спорте необходимо искоренить проблему коррупции и кумовства

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Заслуженный тренер РФ, член общественной палаты России от Татарстана Ольга Павлова, комментируя заявление Президента России Владимира Путина, отметила, что детский спорт - это как раз та среда где должны строго соблюдаться принципы равного доступа детей к занятиям физической культурой и спортом.

Напомним, российский лидер, выступая на пленарном заседании «Спорт – комплексный взгляд в будущее» XII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который прошел в Уфе, назвал коммерциализацию одной из главных проблем детского спорта.

«Полностью поддерживаю заявление Владимира Путина о недопустимости коммерциализации детского спорта. Детский спорт - это как раз та среда где должны строго соблюдаться принципы равного доступа детей к занятиям физической культурой и спортом. Очень важно, чтобы именно сильнейшие в спортивном отношении дети имели все перспективы представлять свой город, регион, страну на соревнованиях», – сказала Павлова «Татар-информу».

Она подчеркнула, что сегодня необходимо искоренить субъективизм в отборе детей.

«Это самое главное, что мы должны сделать. Как только появляется субъективизм - сразу образуется серая зона, которая влечет за собой проблему коррупции, кумовства и недобросовестной конкуренции. Некоторые спортивные руководители предпочитают не замечать такие вещи, вместо того чтобы с ними бороться», – добавила спикер.