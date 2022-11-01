Ольга Павлова: «В Ассоциацию спортивных организаций войдет большая часть жителей мира»

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

В Ассоциацию спортивных организаций войдет большая часть жителей Земли, которые любят спортивный образ жизни, а также честную борьбу и непредвзятость, убеждена заслуженный тренер РФ, координатор федерального партийного проекта «Детский спорт» в Татарстане Ольга Павлова. Так она оценила предложение Президента России Владимира Путина создать под эгидой ШОС Ассоциацию спортивных организаций с упором на массовый спорт.

«В России много интересных проектов, которые могут стать базой для развития Ассоциации спортивных организаций. Это, прежде всего, корпоративный спорт, многие спортивные массовые проекты, направленные на работу в школах и комплексах ГТО, который уже в прошлом объединял все страны постсоветского пространства. Здесь у нас много общего», – уверена Павлова.

Наяду с развитием массового спорта нельзя забывать об олимпийских видах спорта, которые являются визитной карточкой России, а также о гибридных – к примеру, киберспорте, добавила тренер.

«В рамках Ассоциации спортивных организаций обязательно нужно поддержать и национальные виды спорта. Это поможет большому количеству людей лучше узнать культуру и традиции друг друга. Здесь, как раз спорт будет играть объединяющую роль», – подчеркнула она.