Ольга Павлова: «Увеличение отчислений букмекеров на развитие спорта – это справедливо»

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Законопроект об увеличении размера целевых отчислений букмекерских контор на развитие профессионального, детско-юношеского, массового спорта и спорта высших достижений – это справедливая инициатива, считает заслуженный тренер РФ, региональный координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова. Документ, напомним, был принят Госдумой в первом чтении.

Павлова напомнила, что документ внесли на рассмотрение депутатов в рамках исполнения поручений Президента России Владимира Путина о подготовке законодательной базы для развития и обеспечения широкой доступности массового спорта.

«Инициатива предусматривают увеличение процента целевых отчислений с дохода букмекерских контор на развитие спорта в России, в том числе и массового, до 30 %. Из них 20 % будет направлено на развитие детско-юношеского спорта, а оставшаяся сумма – на развитие массового спорта. 70 % поступивших средств будет направлено на развитие профессионального спорта, ранее это было 80%» – пояснила Ольга Павлова.

При этом размер отчислений сохранится на прежнем уровне в 2023- 2024 году, впоследствии процент отчислений должен постепенно увеличиваться, добавила она. Так, в 2025-2027 годах он вырастет до 1,7%, в 2028-2029 – 1,8% и с 2030 года – 2%.При этом сохранится минимальный объем отчислений – 30 млн рублей в квартал.

«Контроль за распределением средств осуществляет Комиссия по мониторингу и распределению целевых отчислений, созданная при наблюдательном совете единого регулятора азартных игр, которую возглавили представители Министерства спорта России. Все должно быть прозрачно и понятно», – резюмировала Павлова.