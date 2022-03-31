Ольга Павлова: утвержденный Минспортом знак «Чемпион России» хорошая патриотическая идея

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Министр спорта РФ Олег Матыцин выступая на форуме «Мы вместе. Спорт», который проходил в Москве с 30 по 31 марта сообщил об утверждении знака «Чемпион России», который начнут вручать в ближайшее время за выдающиеся достижения спортсменам и тренерам. Заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова назвала это решение хорошей патриотической идеей и дополнительной мотивацией для спортсменов.

«Наверное, стоило бы обязать всех мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, заслуженных тренеров носить эти знаки отличия. Знак "Чемпион России" – принадлежность ко всем великим спортивным победам великой страны. Это будет не просто знак отличия. Обладатели этого знака – это элита спорта. И я думаю, что за право носить этот знак в спортивном сообществе будет очень большая борьба», – считает Ольга Павлова

Также она отметила, что в дальнейшем нужно будет рассмотреть систему бонусов и льгот к обладателю этого знака.