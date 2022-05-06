Ольга Павлова указала на болевые точки социальной поддержки спортивных тренеров

Фото: Министерство спорта РТ

В целях поддержки, сохранения и укрепления кадрового потенциала российского спорта в условиях санкционного давления со стороны недружественных стран Федерация синхронного плавания России выступила с инициативой усовершенствовать систему социальной поддержки спортивных тренеров. Соответствующее письмо с предложениями руководство федерации направило председателю Комитета по физической культуре и спорту Государственной Думы ФС РФ Дмитрию Свищеву. Письмо подписали первый вице-президент федерации Ольга Брусникина и вице-президент федерации, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

«Прежде всего мы предлагаем ускорить рассмотрение во втором и третьем чтениях проекта федерального закона, предусматривающего ежемесячные надбавки к пенсиям тренеров, воспитавших олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских чемпионов», — отметила Ольга Павлова.

Кроме того, по мнению руководства Федерации синхронного плавания России, необходимо изменить статус звания «Заслуженный тренер России» с ведомственного на правительственный.

«В настоящее время это звание присваивается Министерством спорта России, а не указом Президента РФ, а значит, не имеет статуса государственной награды и соответствующих мер дополнительной социальной поддержки. Заслуги тренеров должны быть отмечены на самом высоком уровне», — убеждена Ольга Павлова.

Помимо этого, Федерация синхронного плавания России предложила сохранить за заслуженными тренерами России и заслуженными мастерами спорта России после увольнения или завершения спортивной карьеры право на медицинское обслуживание в клиниках спортивной медицины, обеспечивающих сопровождение спортсменов сборных команд России и регионов страны.

«Нагрузки, которые испытывают профессиональные спортсмены, и травмы, полученные в ходе тренировок и соревнований, безусловно, сказываются на функциональном состоянии организма. Последствия их специфичны, не всегда могут учитываться врачами общей практики. Поэтому крайне важно рассмотреть вопрос сохранения профильного спортивного медицинского обеспечения для заслуженных мастеров спорта России и заслуженных тренеров России. Мы предлагаем это сделать по аналогии с сотрудниками МВД или Министерства обороны, которые после увольнения сохраняют право на медицинское обеспечение в ведомственных поликлиниках», — подчеркнула Ольга Павлова.