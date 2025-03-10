Ольга Павлова: Тяжелораненым на СВО нужно создавать условия и возможность занятий спортом

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Президент РФ Владимир Путин предложил Паралимпийскому комитету России и государственному фонду «Защитники отечества» создать новые форматы по паралимпийскому спорту, следж-хоккею, боксу на колясках и другим видам. Член Общественной палаты России, советник председателя физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ Ольга Павлова отметила: то, что глава государства дал такие поручения профильным министерствам и ведомствам, говорит об очень внимательном отношении властей к этой категории граждан.

«Участники СВО, получившие тяжелые ранения, должны как можно скорее адаптироваться к мирной жизни. Многие до участия в спецоперации занимались спортом, и необходимо дать возможность и создать условия, чтобы эти занятия они продолжили. Адресную поддержку должен оказывать «Фонд защитников Отечества» совместно со спортивными Федерациями. В их юрисдикции – заниматься подготовкой таких мероприятий, включая их в календарный план. Заниматься организацией тренировочного процесса. В Татарстане такая работа уже ведется. Многие федерации ФСО «Динамо» Республики Татарстан уже работают или готовы начать работать с ветеранами боевых действий. Это Федерация хоккея РТ, Федерация спортивной и стендовой стрельбы РТ, Федерация бокса РТ, Федерация баскетбола РТ, Федерация волейбола РТ и многие другие. многие другие», – поделилась Ольга Павлова с журналистом «Татар-информа».