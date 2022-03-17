Ольга Павлова: Турнир Уимблдона сильно проиграет в зрелищности без Даниила Медведева

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон заявил, что, если первая ракетка мира Даниил Медведев не осудит действия России на Украине, ему может быть отказано в участии на Уимблдонском теннисном турнире 2022 года. Заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова назвала такое решение продолжением порочной санкционной практики против российских спортсменов. Она считает, что престижный турнир Уимблдона только проиграет от этого в зрелищности и конкурентной борьбе спортсменов.

«Организаторам турнира нужно понимать, что интерес к их турнирам, непосредственно связан с теми спортсменами, мировыми звездами, которые в них участвуют. И какова будет цена победы, если на турнире не будет участвовать первая ракетка мира. Если спортсменов, которые будут участвовать без Медведева, это будет устраивать, то что это за победа» - подчеркнула Ольга Павлова

По ее мнению, история с Даниилом Медведевым повторяет историю с российскими паралимпийцами. Которым Международный комитет сначала разрешил выступать в нейтральном статусе, а за день до открытия Пораолимпиады, заявил, что их не хотят видеть другие спортсмены.

«Это порочная практика ничего не имеющая общего с нормальной конкуренцией на турнирах и с честной спортивной борьбой» - считает Ольга Павлова