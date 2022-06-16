Ольга Павлова: Турнир «Игры будущего» покажет, что Россию не закрыть для мирового спорта

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Казань объявлена городом, который в феврале 2024 года примет новый международный киберспортивный турнир по 15 гибридным дисциплинам «Игры будущего». Заслуженный тренер РФ, координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова назвала предстоящее событие показателем того, что Россию невозможно закрыть для мирового спорта.

«Давно ждали этого события. Болели за Казань как за площадку проведения. Это новый, современный формат, очень востребованный среди молодежи. Близкий и понятный ей. Интересный, комбинированный формат. Пятнадцать дисциплин, каждая из которых объединяет в себе классический спорт и киберспорт. А самое главное, что, несмотря ни на какое давление, Россию не должны вытеснить с международной спортивной арены. И этот турнир покажет, что Россию не закрыть для мирового спорта», — подчеркнула Ольга Павлова.

Помимо прочего, она отметила, что столице Татарстана не впервой реализовывать такие масштабные инновационные спортивные проекты. В 2013 Всемирная летняя универсиада стала событием года. Чемпионат мира по водным видам спорта-2015 и этапы Кубка мира по синхронному плаванию были признаны лучшими за всю историю этих турниров.

«Киберспорт — это открытие XXI века. Можно играть из любой точки мира. Он открывает перед любым человеком неограниченные возможности. Кроме того, это развитие волевых качеств, умственных способностей, пространственного мышления и реакции. Как и любой другой вид спорта, [этот] воспитывает дисциплину и самоконтроль», — резюмировала Ольга Павлова.

За право принять масштабные международные соревнования «Игры будущего» боролись Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калуга и федеральная территория «Сириус».