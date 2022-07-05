Ольга Павлова: Томас Бах посетил Киев не как президент МОК, а как русофобствующий политик

Президент МОК Томас Бах на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве рассказал, что МОК в три раза увеличивает фонд солидарности и поддержки украинского спорта. Он также заверил, что лично поддерживает запрет на участие в международных турнирах для российских и белорусских спортсменов. Заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова отметила, что глава МОК приехал в Киев не как спортивный функционер, а как русофобствующий политик.

«Томас Бах приехал в Киев, выполняя указания своих кураторов, и судя по его высказываниям в этом случае, он уже выступает не как спортивный функционер, а как русофобский политик. Не вспоминая об обстрелах территорий Донбасса, Луганской народной республики и России. Это очень однобокая и чрезвычайно политизированная позиция, выходящая за рамки слогана Де Кубертена — „О спорт, ты — мир“», — считает она.

Павлова напомнила, что юрисдикция Томаса Баха ограничена олимпийскими соревнованиями и он не имеет право навязывать свою волю международным федерациям. Несмотря на то что руководители этих федераций члены олимпийского комитета, турниры под своей эгидой они проводят по своему регламенту. Но глава МОК, именно с политическим контекстом, снова и снова напоминает международным федерациям о своем видении ситуации.

Ольга Павлова отметила еще одну негативную для россиян тенденцию, сложившуюся в мировом спорте.

«Россиян планомерно выдавливают из технических комиссий по видам спорта. Например, по водным видам спорта, кроме комиссии спортсменов, куда попала Мария Полякова, ни один россиянин не попал ни в один технический комитет. Отсутствие представителя России в техническом комитете — это прежде всего принятие новых правил соревнований без учета интересов российских спортсменов. И непонятно, в какой ситуации окажутся наши спортсмены после выхода их нынешней дискриминационной ситуации», — подчеркнула вице-президент Федерации синхронного плавания России.