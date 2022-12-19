Ольга Павлова: Теперь у российских спортсменов есть право выступать под своим флагом

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Двухлетний срок действия санкций Спортивного арбитражного суда (CAS), которые были наложены на российских спортсменов и запрещали им выступать на международных турнирах под национальным флагом и с национальным гимном, завершился 17 декабря.

Заслуженный тренер РФ, координатор региональных проектов «Единой России» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова, комментируя это событие, отметила, что на данный момент никаких юридических препон для выступлений россиян с национальной атрибутикой нет.

«Если мы говорим о предстоящей Олимпиаде, то после окончания санкционного срока, определенного CAS, санкции МОК носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению. Стало быть, никаких юридических препон для выступлений россиян на международных стартах под своими гимном и флагом нет», — подчеркнула она.

Павлова также пояснила, что Международный Олимпийский комитет давал свои рекомендации, ссылаясь на невозможность обеспечения безопасности спортсменов. А в дальнейшем опять же рекомендовал каждой отдельно взятой федерации решать вопрос с допуском россиян самостоятельно, на свое усмотрение.

«На сегодняшний день ситуация такова, что санкции федерациями могут быть как легко наложены, так легко и сняты. И поэтому перспективы допуска россиян на предстоящую Олимпиаду, я думаю, достаточно высоки. Право сейчас на стороне российских спортсменов, а как это будет реализовано на практике и вмешается ли в этот процесс в очередной раз политика — время покажет», — уверена Ольга Павлова.