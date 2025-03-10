Ольга Павлова: «Татарстан продолжит помогать молодым талантам из Рубежного и Лисичанска»

Вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин и член Общественной палаты РФ, заслуженный тренер России Ольга Павлова посетили Луганское высшее училище физической культуры.

Фото6 аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Училище, поврежденное минометным обстрелом в 2014 году, сегодня снова готовит будущих чемпионов. Благодаря поддержке России его восстановили в кратчайшие сроки. Как подчеркнул Фаниль Аглиуллин, выпускники училища получили возможность работать по специальности, в том числе передавая спортивные традиции уже новому поколению.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Один из воспитанников училища – уроженец Рубежного, кандидат в мастера спорта, неоднократный победитель и чемпион первенств ЛНР и Лиги Черноземья (город Воронеж) Константин Галицкий. За свои достижения он получил приглашение поступить в один из ведущих спортивных вузов страны – Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма в Казани.

Отдельную благодарность выразили Анатолию Скалауху за его высокий профессионализм и большой вклад в становление и развитие спорта в ЛНР, а также тренерской команде Константина Гнилицкого (Л. А. Кашуте, С. Г. Медведевой и В. М. Падалкину) за педагогическое мастерство и вклад в развитие спортсмена. Кроме того, юный спортсмен при помощи заслуженного мастера спорта, серебряного призёра Олимпийских игр Владимира Предкина получил комплект профессиональной экипировки.

«Мы видим, какие мотивированные, целеустремлённые ребята живут в прифронтовых городах. Они вопреки обстоятельствам достигают высот в спорте, и наша задача – помочь им реализовать себя. Татарстан продолжит оказывать поддержку, развивать спортивную инфраструктуру и помогать молодым талантам из Рубежного и Лисичанска», – заверила Ольга Павлова.