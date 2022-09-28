Ольга Павлова: Такие мужчины, как пилоты «КАМАЗ-мастера», Родиной не торгуют

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер РФ, координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова, комментируя отказ руководителя российской команды «КАМАЗ-мастер» Владимира Чагина участвовать в ралли «Дакар» на условиях организаторов, подчеркнула, что такие мужчины, как пилоты челнинской команды, Родиной не торгуют.

«Это очень патриотичное решение. Гонщики команды 19 раз становилась победителем ралли-рейда „Дакар“ и являются кумирами молодежи, которая занимается автоспортом. Наверное, другое решение участники команды принять и не могли. Есть спортсмены, которые уехали. Сменили гражданство. Это их право. Но такие мужчины, как пилоты „КАМАЗ-мастер“ родиной не торгуют», — заметила Ольга Павлова.

Ранее организаторы «Дакара 2023» потребовали от россиян письменно осудить специальную военную операцию России на Украине.