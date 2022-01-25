Ольга Павлова: Студенческий спорт дает приток кандидатов в сборные России

Фото: © Пресс-служба Ольги Павловой

Сегодня в День российского студенчества заслуженный тренер РФ, председатель попечительского совета Федерации синхронного плавания России, региональный координатор федерального проекта «Единой России» «Детский спорт» Ольга Павлова поздравила студентов с праздником и напомнила о важности студенческого спорта для пополнения рядов сборных команд России и здоровья нации в целом.

«Физкультура и спорт — это важные составляющие каждого учебного заведения. Студенческий спорт — это тот ресурс, который совместно с детско-юношеским спортом дает приток кандидатов в сборные команды России», — считает Ольга Павлова.

Она отметила, что начала заниматься спортом в годы учебы в Казанском государственном университете, который стал ее путевкой в большой спорт.

«Мне, студентке первого курса, доверили стать капитаном студенческой университетской сборной. Хорошо помню легендарные «Ленинские эстафеты» и турнир на приз газеты «Советская Татария». Именно тогда и происходила закалка характера», — отметила Ольга Павлова.

Она напомнила также, что в Татарстане при вузах активно развиваются студенческие спортивные клубы. На сегодня их 19.

Кроме того, уже более 10 лет при поддержке руководства Республики Татарстан создаются студенческие спортивные лиги. Всего было создано 9 лиг по семи видам спорта, которые охватывают более трех тысяч студентов.

«Студенческий спорт — это очень действенный инструмент в достижении одной из главных государственных задач — здоровья нации», — уверена Ольга Павлова.