Ольга Павлова: Страховщики не должны считать последствия атак БПЛА форс-мажором

Фото: © «Татар-информ»

Председатель комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил считать ущерб от атаки БПЛА страховым случаем с последующей полной компенсацией. Член Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Ольга Павлова назвала такую инициативу дополнительной соцзащитой россиян, которая будет способствовать повышению кредита доверия к страховым компаниям.

«Страховщики должны подумать о том, чтобы расширить список покрываемых рисков в страховой договоре. На сегодняшний день максимальный размер компенсации за повреждённое имущество - до 50 тыс. рублей на человека, а за полностью утраченное -100 тыс. рублей. Это при том, что повреждение жилых помещений БПЛА страховые компании могут признать форс-мажорными обстоятельствами, за которые выплаты вообще не положены. Необходимо, чтобы террористические атаки, боевые действия включили в стандартный страховой список», - рассказала «Татар-информу» Павлова.

Также она отметила, что Россия проводит СВО, и в этих условиях расширение страховых обязательств будет являться дополнительной соцзащитой россиян, которая будет способствовать повышению кредита доверия к страховщикам.