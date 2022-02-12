Ольга Павлова стала почетным гостем на пресс-показе документального фильма «В любви»

Фото: © Пресс-служба Ольги Павловой

В казанском кинотеатре «Мир» состоялся премьерный показ полнометражного документального фильма режисера Зуфара Хайруллина «В любви».

Главными героями ленты стали ученики школы-интерната №1 города Казани, где обучаются дети с ограниченными возможностями, которые вместе с тренером Андреем Бычковым создали команду по флорболу и стали успешно выступать, занимая призовые места на различных турнирах. В качестве почетного гостя премьеру посетила заслуженный тренер России, координатор региональных проектов партии «Единая Россия», «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова.

«Фильм, конечно, про любовь. С названием режисер фильма попал в самую точку. Только любовь к таким детям может помочь найти ключ к их душам и сердцам и научить доверять людям, которые с ними работают. Другого пути нет», — поделилась Ольга Павлова после просмотра картины.

Она отметила также, что ее поразили огромные цифры, которые демонстрировались в титрах, показывающие число проживающих в России детей-инвалидов.

«Статистика неутешительная. Андрей, у тебя огромный талант в работе с особенными детьми. Не надо зацикливаться на одной команде. Нужно создавать клубы, объединения, лиги, потому что таких детей у нас десятки тысяч и все они требуют социализации», — обратилась Ольга Павлова к главному герою фильма, тренеру, создавшему особенную команду по флорболу Андрею Бычкову.

Фото: © Пресс-служба Ольги Павловой

Отдельно заслуженный тренер подчеркнула, что спорт как инструмент для социализации детей с ограниченными возможностями выбран был очень точно. Командный дух. Яркие эмоции победы. Это то, что позволяет таким детям поверить в себя и свои, пусть даже ограниченные возможности.

«Главная победа этих ребят и, конечно, их тренера Андрея Бычкова, это то, что в конечном итоге многие из них успешно сдали экзамены и поступили в колледж. Такие фильмы необходимо показывать в России и по всему миру», — уверена Ольга Павлова.

Хочется отметить, что данный фильм уже получил прокатное удостоверение, и имеет право быть показанным не только на территории Российской Федерации, но и за рубежем.