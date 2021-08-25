Ольга Павлова стала героиней фильма о депутатах Госдумы России VII созыва

Парламентское телевидение «Дума ТВ» выпустило документальный фильм о депутатах Госдумы России VII созыва. Из 450 парламентариев, представляющих 85 регионов, в съемках приняли участие всего пять депутатов. При этом Ольга Павлова стала единственной снявшейся в фильме женщиной-парламентарием.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов дала небольшое интервью, в котором рассказала, что социальная ориентированность общества сегодня — это тренд государственной политики Российской Федерации.

«На самом деле повысилось качество законов. Если раньше у нас законов было много, но качество оставляло желать лучшего, то благодаря установке спикера Вячеслава Володина мы начали писать законы качественно», — заявила депутат.

Ольга Павлова подчеркнула, что в Думе щепетильнее стали относиться к законодательным инициативам, была дана установка, чтобы законы, которые принимаются в Госдуме, были «прямыми», потому что именно «прямой» закон может сразу же начать действовать и приносить помощь людям.

«Также если принималась та или иная очень социальная законодательная инициатива, то постановлением Госдумы было уже сразу же определено ко второму чтению подготовить подзаконные акты. А если они не были подготовлены, то закон ко второму чтению не подходил, сразу снимался с рассмотрения», — пояснила Павлова.

Парламентарий упомянула три показателя, которые свидетельствуют, насколько изменилась социальная поддержка граждан. Во-первых, это выплаты по уходу за ребенком от полутора до трех лет. В 2018 году они равнялись 50 рублям, а сегодня — 10 тыс. рублей. Во-вторых, граждане, родившие третьего и последующего ребенка, получают средства на уплату ипотечного кредита — 450 тыс. рублей. В-третьих, люди, которые нуждаются в средствах для реабилитации и получают паллиативную помощь, раньше ждали эту реабилитацию 30 дней, сейчас этот срок сокращен до семи дней.