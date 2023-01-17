Ольга Павлова: Спортсмены всего мира хотят тренироваться именно у российских наставников

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер РФ, региональный координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова в Международный день наставничества прокомментировала роль наставников в спорте.

«Без наставника представить себе развитие спортсмена невозможно. Называться они могут по-разному, в дзюдо — сенсей, в большинстве видов спорта — тренер, учитель. Он является для ученика хранителем спортивных традиций, знатоком спортивных техник и примером для подражания», — уверена Ольга Павлова.

Кроме того, она указала на то, что этот день совпадает с днем рождения великого боксера Мухаммеда Али. Этот прославленный спортсмен благодаря своим спортивным достижениям, высказываниям о саморазвитии и вере в свои убеждения стал кумиром и наставником для многих поколений молодежи.

«Именно наставник в спорте позволяет раскрыться личности спортсмена. Многие спортивные наставники с мировыми именами отмечены высокими государственными наградами. Это [Ирина] Винер-Усманова, [Татьяна] Покровская, [Николай] Карполь и многие другие. Спортсмены всего мира хотят тренироваться именно у наших тренеров. И наши наставники делятся с ними секретами технического мастерства», — считает заслуженный тренер РФ.

Помимо этого, она отметила, что одним из примеров спортивного наставничества в Казани может считаться центр водных видов спорта «Дружба», где повышают свое мастерство как спортсмены дружественных России стран, так и участники мастер-классов, организованных в рамках программы «Детский спорт».

«Система спортивного наставничества в России заточена на стремление делиться знаниями, слабых делать сильными, а неуверенных — победителями», — подчеркнула Ольга Павлова.