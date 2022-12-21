Ольга Павлова: Спортивные клубы и лиги позволят активнее развивать студенческий спорт

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер РФ, координатор региональных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова прокомментировала внесение на рассмотрение в Государственную Думу России законопроекта о поддержке студенческих спортивных клубов.

«На данный момент имеющийся законодательный пробел позволяет создавать студенческие клубы без выделения ставок. При принятии данного закона этот пробел будет устранен и спортклубы получат достойные условия для развития», — считает Ольга Павлова.

Кроме того, тренер пояснила, что основные изменения коснутся организационно-правовых форм существования спортклубов. Действующий закон предусматривает создание спортклубов как в виде общественных организаций, так и в виде структурных подразделений образовательных учреждений.

«Спортклубы при образовательных организациях имеют более широкие возможности кадровые, финансовые и материально-технические. Поэтому я считаю, что создавать спортклубы следует именно на этой базе», — уверена Павлова.

Помимо этого, она отметила, что согласно внесенным в законодательство поправкам студентов будут активно привлекать к решению организационных вопросов управления спортклубами.

«Вместе с тем кроме спортклубов необходимо продолжать развивать студенческие лиги по видам спорта. Всё это вместе позволит активнее развивать студенческий спорт в целом», — заключила Ольга Павлова.