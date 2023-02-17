Ольга Павлова: «Спортивно-оздоровительные клубы будут работать по новым правилам»

С 1 сентября 2023 года физкультурно-оздоровительные услуги будут оказываться населению по установленным правилам. Документ разработан Министерством спорта России и утвержден постановлением Правительства РФ в конце января 2023 года. Он регламентирует порядок взаимодействия спортивно-оздоровительного клуба и потребителя и соответствующие правовые аспекты.

Заслуженный тренер РФ, региональный координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» в Татарстане Ольга Павлова, комментируя этот документ, отметила его большую социально-экономическую значимость.

«Были многократные обращения граждан, которые жаловались на случаи некачественного оказания спортивно-оздоровительными клубами комплекса услуг. Зачастую вместо укрепления здоровья люди на занятиях получали спортивные травмы», — подчеркнула Ольга Павлова.

Новые правила вводят понятия исполнителя, заказчика и потребителя услуг. Определяется порядок заключения договоров, требования к качеству услуг, механизм контроля и система компенсаций, если услуги будут оказаны не в полном объеме.

«Особенно важно, что по новым правилам исполнители должны будут обеспечить людей с ограниченными возможностями здоровья беспрепятственным доступом к месту оказания услуг. А также не взымать дополнительную плату за использование аптечки и вызов скорой медицинской помощи», — считает Ольга Павлова.

Кроме того, она напомнила, что в 2021 году Президент России Владимир Путин подписал закон о социальном налоговом вычете на доходы физических лиц за оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Максимальная сумма возврата денег за оплату фитнес-абонемента — более 15, 5 тыс. рублей.

Эти меры социальной поддержки вкупе с принятыми правилами будут способствовать увеличению числа людей, занимающихся семейным спортом, а также улучшению обслуживания льготных категорий граждан и детей с разным уровнем здоровья, убеждена заслуженный тренер РФ.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2023 года и будут действовать до 1 сентября 2029-го.